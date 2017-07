Gustavo Villegas, hombre cercano al alcalde Federico Gutiérrez

El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, presentó ante el alcalde Federico Gutiérrez su carta de renuncia pocos minutos antes de entregarse a las autoridades judiciales encabezadas por la Fiscalía seccional de Medellín, que lo investiga desde al año pasado 2016.

Desde su llegada a la administración municipal, en el cargo de Secretario de Seguridad, y uno de los funcionarios cercanos y de confianza del alcalde Federico Gutiérrez, esa designación del señor Villegas Restrepo había generado polémica en la ciudad por las anteriores investigaciones y controversias en las que estuvo involucrado cuando trabajó en anteriores gobiernos municipales.

El hoy detenido es investigado por la posible comisión de delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado, supuestamente por sus nexos con la banda criminal “la Oficina”.-

Durante la presidencia de Andrés Pastrana, el señor Villegas Restrepo hizo parte de la Comisión Facilitadora de Paz, y destacó por su trabajo en los acercamientos del ELN.

Con esa experiencia, fue uno de los delegados del gobierno municipal de Medellín en el proceso de desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, proceso que ocurrió en el año 2004, fue secretario de Gobierno en la administración del entonces alcalde Sergio Fajardo, como también fue designado asesor de paz y convivencia en la alcaldía de Alonso Salazar.

En el año 2008, cuando fue Secretario de Gobierno de Medellín, el señor Villegas Restrepo estuvo involucrado en una investigación por supuesta cercanía con el empresario Juan Felipe Sierra, gerente de una empresa de seguridad privada que brindaba protección a algunos de los desmovilizados que integraban la Corporación Democracia, entre ellos Pedro Antonio López, alias “Job”, quien visitará la Casa de Nariño en tiempos del presidente Álvaro Uribe, y fue asesinado poco después.

También fue dirigente deportivo y perteneció al Comité Olímpico Colombiano y se desempeñó como director de los Juegos Suramericanos 2010 en la ciudad de Medellín.

Hombre de confianza

El 5 de enero de 2016, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, defendió, en Hora20 de Caracol Radio, la designación del empresario Gustavo Villegas Restrepo, como secretario de seguridad en esta capital para el periodo 2016-2019.

En esa oportunidad insistió: “de ese tema hablaré las veces que sea necesario”, y recordó que a Gustavo Villegas Restrepo lo conoció cuando el propio señor Gutiérrez Zuluaga era concejal en 2004, y Sergio Fajardo era alcalde de Medellín. Además, el señor Villegas Restrepo participó en el proceso de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, cuando fue nombrado en la administración municipal, en 2003.

“Ese proceso de él, yo lo conozco; hay un archivo de ese proceso, pero no por vencimiento de términos sino porque no existe el hecho como tal. Y (también) he dicho: en algún momento él (Gustavo Villegas) tendrá que salir y dar la cara”, defendió el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

El mandatario insistió en Hora 20 de Caracol Radio que mantendrá el nombramiento, que muchas personas han controvertido, porque conoce las cualidades y la experiencia del señor Villegas, sobrino del empresario y exgobernador Álvaro Villegas.