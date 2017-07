Diputado del Centro Democrático asegura que lo denunció un amigo de toda la vida

Nicolás Aguilar González, diputado de la asamblea de Caldas por el partido Centro Democrático enfrentará un juicio oral, en un proceso penal, por el delito de concusión. El asambleísta asegura que entre los demandantes hay un amigo suyo de toda la vida.

El pasado viernes el asambleísta asistió a la audiencia de imputación de cargos a la que lo cito la Fiscalía general de la Nación. Ante el juez tercero penal con control de garantías el diputado dijo que no aceptaba los cargos indilgados, lo cual traduce que enfrentará el juicio.

La fiscalía en dicha diligencia advirtió que tiene pruebas contundentes para demostrar que Aguilar González incurrió en faltas como que el diputado le “exigiría dádivas a un joven a quien le dio un contrato por prestación de servicios en la corporación en diciembre del año pasado, el cual tenía como objeto apoyar la gestión de la Asamblea alimentando el sistema con las ponencias, actividades, e informaciones en general que le fueran asignadas”.

El ente acusador aseguró que de acuerdo a las denuncias de la víctima hubo presiones “para que le trasladara dinero a la cuenta personal de Aguilar González, de igual manera pagarle pasajes con destino a Panamá e incluso comprarle una impresora”. El denunciante también dijo que lo amenazaron con perder su trabajo, informó la Fiscalía.

En diálogo con caracol Radio el diputado Aguilar manifestó que respeta el derecho que tiene cada persona de denunciar y agregó que desde noviembre del año pasado conocía de estas denuncias ante la Procuradurí y la Veeduría del Centro Democrático, por lo que desde esas fechas está trabajando en la construcción de su defensa, con la cual confía en que saldrá absuelto de este caso.

Aguilar manifestó que entre los demandantes hay otro diputado del mismo partido suyo y un ciudadano que desde años atrás fue amigo suyo.

“Una denuncia que presenta una persona y un disputado también del Centro Democrático. Detalles de la defensa no puede revelar en el momento pero estamos listos para atender a todos los llamados de las autoridades. La persona que presenta la denuncia en contra mía es un amigo de muchos años, es una persona que conforma el grupo de amigos de toda la vida, que estuvo al lado mío no solo el año pasado si no en otros procesos”. Concluyó el diputado.

Quienes parecen como demandantes en contra del disputado son Jesús Antonio Corrales, Luis Fernando Gómez.