Concejo de Cartagena pide más socialización del nuevo código de policía en comunidades

Un llamado de atención a las autoridades distritales hizo el concejal William Pérez Montes para que se implemente un plan de socialización del nuevo Código de Policía en las comunidades, sobre todo por la realización de operativos de cierre de negocios.

Pérez Montes se refirió a algunas publicaciones en medios de comunicación donde aparece el Alcalde y varios secretarios de despacho cerrando establecimientos de comercio.

“Yo le di mi voto de confianza a Manuel Vicente Duque y quiero dejar como constancia que el Alcalde lo está haciendo bien y eso hay que apoyarlo, pero también tengo que decir que no se concibe como llega la Policía y algunos funcionarios a cerrar establecimientos a la brava, en los barrios pobres. Parece ser que existe la concepción de que la inseguridad está en los barrios pobres, donde la gente ante la falta de empleo vive del rebusque, vendiendo comida o cervezas. Resulta que están persiguiendo es a los pobres, mientras hay negocios que alteran el orden público en toda la ciudad. Yo invito a que se establezcan otros métodos con la gente, que prime el dialogo para que exista un punto de equilibrio”, dijo.

Así mismo, el concejal Américo Mendoza se refirió a la urgente necesidad de socializar el nuevo Código de Policía antes de seguir realizando cierres de negocios.

“Tengo entendido que los funcionarios que realizan los operativos llegan en la noche a cerrar establecimientos y una de las cosas que exigen es el certificado del uso del suelo. Cuando no tenemos ni un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, ni hay capacidad administrativa para expedir ese tipo de certificados. La administración debe ir pensando en afinar estos procesos. Que se haga un emplazamiento a los pequeños negocios antes de realizar esos operativos para no afectar nuestra economía, donde la informalidad hoy es del 56%, según la prensa. Pedimos a la administración que aclare las reglas de juego para no afectar al pequeño comercio”, expresó

.

Por su parte, el concejal, David Dager, resaltó la intervención de William Pérez y precisó que se le debe dar cumplimiento al nuevo Código de Policía, pero debe ser socializado. El Código de Policía busca la buena convivencia. Que se haga cumplir la ley, pero debe haber formas para socializar el nuevo Código de Policía”. ”

De igual forma, el concejal Vicente Blel instó a las autoridades a aplicar la ley en toda la ciudad, incluyendo a los negocios que existen en las plazas de la ciudad.

“Vamos a cerrar establecimientos legales, mientras hay otros negocios informales en las plazas del centro que venden de todo y en el espacio público. Que revisen todos los establecimientos. Hay que mandarle un mensaje claro a la gente y no atropellar a nadie”, indicó.

El concejal, Javier Curi precisó que la administración pública debe estar volcada hacia las comunidades y por eso se hace necesario socializar el nuevo Código de Policía.