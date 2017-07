Sellan bar donde le vendieron licor ‘chimbo’ a ingeniero que murió intoxicado en Santa Marta

Los operativos fueron adelantados por las secretarías de Planeación, Salud, Gobierno y Seguridad de Santa Marta, encontrando diversas inconsistencias en el incumplimiento de las normas establecidas: uso de suelo y por las condiciones antihigiénicas del sitio. Este sitio, fue donde el ingeniero Miguel Alfredo Vargas, ingirió licor adulterado, lo que le ocasionó la muerte tres días después.

Las autoridades reportaron el hallazgo de una habitación en el bar Dubai donde existe hacinamiento de mujeres que trabajan allí, razón por la cual se le relaciona con la práctica del presunto delito de lenocinio, sin contar con los permisos requeridos.

En este sentido, el secretario de Planeación Distrital, Francisco Rentería, indicó que “el bar Dubai registra una actividad en la Cámara de Comercio que no es precisamente la que desarrollan. Ellos aparecen como un hotel, bar y un restaurante, pero encontramos que presuntamente se desarrolla la actividad de lenocinio y estamos trabajando para probarlo en el marco del proceso”.

Dijo además que “es un sitio donde se consume y expenden bebidas alcohólicas pero por uso del suelo dado que es zona residencial, estas actividades son están permitidas, por lo tanto se solicitó al Inspector de Policía el sellamiento de este establecimiento comercial”.

De igual forma la secretaría de Salud adelantó una inspección exhaustiva para percatarse de las condiciones del establecimiento. La jefa de esa dependencia, Blanca Rosa Fernández, precisó que “dados los acontecimientos de la muerte del ingeniero que estuvo allí consumiendo licor, realizamos visita de vigilancia en las clínicas donde estuvieron los pacientes y después de revisar los laboratorios, evidenciamos que dentro del laboratorio existe un tema toxicológico que está en estudio, pero al parecer hubo consumo de escopolamina”.

“Llegamos al bar con todas las autoridades para verificar en qué condiciones de salubridad se encontraba el sitio y si podríamos hallar evidencias de licor adulterado, el grupo de alimentos y bebidas le hizo inspección del licor que tenían allí pero al parecer todo estaba normal porque nos mostraron las facturas donde lo compraron que son legales”, agregó.

Por último, la funcionaria, señaló que: “Luego hicimos todas las visitas relacionadas con saneamiento básico y no cumplen con ninguna de las normativas. Tiene vencido la fumigación y todos los documentos que necesitan para estar funcionando. Además una de las habitaciones donde están las niñas que trabajan allí se encuentra en hacinamiento; no manejan adecuadamente los residuos sólidos; los colchones estaban en mal estado, manchados y los forros no eran antifluidos, por eso los decomisamos, tampoco cumplen las condiciones en la cocina en cuanto a manipulación de alimentos, el sitio totalmente desaseado, no cumplen y por eso lo sellamos”.