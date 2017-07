Turista extranjera denuncia supuesto abuso de vendedores en la Isla de Barú

A través de un audio que circula en redes sociales, una extranjera denunció que supuestamente fue engañada y robada en la isla de Barú en Cartagena.

La mujer, con acento extranjero asegura que unas masajistas en la Isla de Barú se aprovecharon de ella pagando más de 200 mil pesos por un masaje y al final le robaron sus gafas y algunas pertenencias.

Defender la gallina de los huevos de oro, obrando de manera legal frente a los cartageneros y a los turistas en los sitios turísticos, es el llamado de Corpoturismo.

Así mismo, a denunciar los eventuales abusos en playas o diversos establecimientos que prestan servicios a los turistas, y a mantener los ojos muy abiertos frente a la protección del turismo en el destino, del cual depende el 33 por ciento del empleo en Cartagena de Indias, y cerca del 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento.

Zully Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de la Entidad dio sus declaraciones al conocer un audio anónimo que viene circulando a través de las redes sociales, donde una supuesta turista se queja del trato aparentemente recibido en la ciudad por parte de diversos prestadores de servicios, y en diversos escenarios.

“Aunque es un audio anónimo, no respaldado por la identificación de la persona y que por ende no tiene sustento legal y, además, podría ser una falsa noticia de las que ahora pululan en las redes sociales, no sobra hacer el recordatorio acerca del cuidado que debemos ejercer en la ciudad frente a Cartagena de Indias como destino turístico”, dijo Salazar Fuentes.

La funcionaria invitó a la supuesta turista a identificarse, y a poner la respectiva denuncia en la Casa del Consumidor en Cartagena de Indias, pues “solo denunciando podemos poner freno a la ilegalidad y el abuso”, dijo.

Indicó que la Alcaldía Mayor, en cabeza de Manolo Duque, junto con las autoridades de policía vienen haciendo operativos para garantizar la seguridad en Cartagena de Indias, y sus territorios insulares, y que con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, así mismo, trabajan para avanzar hacia la formalización en el turismo.

“Debemos apoyar todos el esfuerzo de nuestras autoridades y ser los ojos para denunciar abusos o delitos que se puedan cometer a los turistas y a los mismos cartageneros que salen a disfrutar de los atractivos de turismo en la ciudad”, dijo.

Invitó también a los viajeros a hacer sus observaciones frente al servicio, en el Punto de Atención al Turista del muelle La Bodeguita, donde este año se han recibido 173 quejas y reclamos entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año, los cuales han sido tramitados frente a las autoridades respectivas.

“Los prestadores de servicios turísticos de la ciudad son en un 90 por ciento responsables frente a Cartagena de Indias, y no es justo que por unos pocos, la imagen del destino se vea mancillada con las consecuencias que eso puede traer: que los turistas se vayan para otra parte”, precisó.

“Turista satisfecho trae más turistas. Recordemos que los turistas son prestados y si no les cumplimos corremos el riesgo de que no regresen, así que debemos cuidar lo que tenemos y trabajar siempre por mejorarlo", finalizó