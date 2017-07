Farc aplaude voluntad del Eln para buscar un cese al fuego

Después del anuncio Pablo Beltrán jefe negociador del Eln en el proceso de paz con el Gobierno, en donde afirmó que esa guerrilla está dispuesta a ponerle fin a los secuestros y buscar un cese bilateral del fuego, los líderes de las Frac han exaltado esta buena voluntad.

Félix Antonio Muñoz Lascarro alias "Pastor Alape" o "José Lisandro Lascarro", afirmó que estas declaración son acertadas y que están en el marco del trabajo que viene realizando el Ejército de Liberación Nacional en dirección a una solución política.

“Esa declaración contundente del gobierno como del comandante del Eln en la mesa de diálogos pues es una esperanza para el país y sobre todo para Norte de Santander, yo creo que con este evento se requieren actos concretos del gobierno y de parte del Eln” dijo el líder guerrillero.

Muñoz Lascarro de igual forma afirmó que en cuanto los compromisos que establecieron con el gobierno por parte de las Farc se ha cumplido con el desarme, pero que resta que se de el indulto a los guerrilleros presos.

“Seguimos en ese pulso de transformación social, estamos convocando a la solidaridad frente a un incumplimiento demasiado complejo que genera mucha incertidumbre y emociones al interior de nuestras fuerzas y es que no se han liberado el 100% de nuestros prisioneros, hay una ley de amnistía y los jueces están enredándola siendo un obstáculo que debemos de vencer de manera urgente para que el proceso tome el camino” Indicó

Por último el líder guerrillero con respecto a los opositores y críticos de los dos procesos de paz afirmó que “se tienen que abrir más escenarios de dialogo, el gran error que se puede cometer es cerrarse a no escuchar, uno no puede cerrar los ojos ante estas realidades y esa sería la grandeza que hoy el momento histórico le está solicitando absolutamente a todos los líderes en Colombia independientemente que vengan del pensamiento más radical pero tienen el compromiso ético y moral de abrir los ojos, con escuchar no se van a cambiar las ideas pero si se podemos buscar puntos de encuentro de seguir el debate de manera civilizada porque hoy en lo que estamos comprometidos es en buscar un estado civilizado”.

Las declaraciones fueron entregadas por “Pastor Alape” en el marco del encuentro llamado Diálogos Útiles Para La Paz organizado por la secretaria de victimas del departamento.