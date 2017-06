Nuevo escándalo en Santa Marta por firma constructora que recibió la plata y no entrega las casas

Se trata del proyecto Urbanización Tamacá Etapa 1, 2 y 3 Tayrona, en la zona sur de Santa Marta, cuyas viviendas debieron ser entregadas en septiembre de 2015 y febrero del presente año; pero la entrega no se ha hecho efectiva y ahora estas familias que han entregado en promedio 40 millones de pesos de cuota inicial esperan una pronta solución a esta problema.

De acuerdo con la denuncia presentada en Caracol Radio por María Bernal Sánchez, una de las afectadas, más de un centenar de personas están incluidas entre los grupos de familias que entregaron sus ahorros para tener casa propia, pero ese fin no lo han logrado, pues la firma constructora no entrega las viviendas y tampoco les devuelve la plata correspondiente a la cuota inicial.

“En mi caso yo entregué 41 millones de pesos. La Constructora Tamacá debió entregarnos las casas el 30 de septiembre de 2015 y han anunciado prórrogas pero no han cumplido; y la preocupación es que a finales de octubre del 2016 paralizaron las obras, no siguieron construyendo. A raíz de eso yo solicité en diciembre que me devolvieran la plata y me respondieron en enero de este año que lo harían en noventa días hábiles; pero no nos han entregado ni la vivienda ni la plata”, indicó la señora María Bernal Sánchez.

Otro testimonio es el de Jesús Alberto Carrascal, quien precisó que también solicitó la devolución del dinero por tantos retrasos, y le respondieron que le harán unos descuentos “no justificados”, denuncia.

Los afectados manifestaron que se han reunido en varias ocasiones con el representante de la firma constructora, pero hasta el momento no hay una solución a la vista.