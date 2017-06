Niño en Medellín con trasplante de riñón puede morir por falta de medicamentos

En Medellín se encuentra Elkin Buitrago, un niño bumangués, de 9 años, que recibió el pasado mes de mayo un trasplante de riñón, pero hoy, al parecer, le sale mucho más costoso ese beneficio de tener un riñón nuevo.

Los problemas se deben a la EPS Cafesalud no ha cumplido con la entrega de los medicamentos necesarios y urgentes para salvar su vida.

La directora de la Fundación Nacional de Trasplantados, Gloria Calle Uribe, confirmó que Cafesalud nunca los atiende.

“No nos atienden, no nos atienden, que no tienen todavía el medicamento, que no les ha llegado, entonces todos los días la mamá debe ir a preguntar por ello y esto acarrea más costos para transporte par a esta situación lamentable a consideración de que se vulnera el derecho fundamental de un menor de edad a la vida como tal”, aseguró la señora Calle Uribe.

La señora Yolanda Hernández, madre del niño trasplantado, informó que al muchacho le faltan los medicamentos que prescriben los especialistas para evitar la infección del riñón.

“Hay uno que está pendiente desde el mes de mayo para la infección del riñón, no se lo han dado y eso nos ha tocado conseguirlo particularmente, valen 740 mil”, informó la señora Hernández.

El niño trasplantado está en Medellín desde el 13 de mayo y su familia afirma que ya no disponen de dinero para costear los medicamentos que requieren, que les cuestan hasta 2 millones de pesos.