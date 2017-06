VIDEO: Alcalde de Manizales prometió en navidad no sacar empleados de Zonas Azules, hoy hay 74 desempleados

Orientadores de las zonas azules de Manizales le reclaman al alcalde de esta capital José Octavio Cardona León por la promesa que les hizo en la navidad pasada, en una reunión en la vereda el Tablazo, dónde el mandatario aseguró que el programa de zonas azules no se podía acabar.

“Aprovecho para dejar una cosa clara que vi alguna preocupación cuando estuve saludando. La gente me dijo, alcalde no deje que el programa e acabe (Zonas Azules). Yo tengo que decirles que el programa no se puede acabar. Y no se puede acabar por varias razones. La primera que esta es la única fuente de empleo que ustedes tienen, la segunda el programa no se puede acabar porque simplemente la ciudad necesita quién cuide los vehículos o quién cuide esas zonas y las tercera es que ni más faltaba que vamos a sacar gente para dejarlos a ustedes en sus casas. Eso no se puede hacer. Muchas familias dependen increíblemente de ustedes”, así se refirió el mandatario manizaleño ante los orientadores, dándoles un parte de tranquilidad a la vez que se escuchaban vivas, aplausos y silbidos alabando al burgo maestre que concluyó diciendo “Celebren aquí no ha pasado nada, el programa sigue.

Esta intervención de Cardona León se puede ver en el vídeo que los funcionarios de Zonas Azules suministraron a Caracol Radio y quienes le reclaman al alcalde porque 74 de ellos desde el jueves en la noche están sin empleo.

Las Zonas Azules en Manizales siguen funcionando, pero ya no con la operación de la Asociación de Personas con Discapacidad APD, si no con una firma argentina llamada Sutec que de entrada recortó el personal e incremento en más del 50% las tarifas de los parqueos.

Los orientadores denuncian también que salieron de sus trabajos sin recibir dineros como pago de una indemnización, una liquidación de ley, tampoco la prima legal de mitad de año ni los aportes completos de cesantías a los que consideran que tienen derecho porque tienen firmados contratos laborales desde hace dos años.