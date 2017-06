En 60 días empezaría el juicio contra Jhon Jairo Lemus

Debido al hacinamiento carcelario que en Pereira es de más del 60 por ciento y al plan reglamento del Inpec que impide que los capturados sindicados y no condenados por los delitos lleguen a La 40, Jhon Jairo Lemus, ex secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Periera, la ex subsecretaria de Desarrollo Social, Diana Carolina Sánchez Lema, el ex funcionario de la Tesorería Municipal, Alejandro Ospina Coll, además de los contratistas Libardo Flórez Guerrero y Diana Inés García Benítez, permanecen recluidos en los calabozos del CTI de la Fiscalía en Pereira.

Estarán allí por lo menos dos meses más, mientras se prepara por parte de la Fiscalía el escrito de acusación contra ellos por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Una vez esté listo el documento del ente acusador, se dará inicio al juicio oral en el que se determinará la culpabilidad o no de los implicados en el caso por el desvío de los recursos de la estampilla pro adulto mayor que terminaron gastándose sin fundamentos de la inversión.

el director de la Fiscalía en Risaralda, Jorge Mario Trejos, confirmó a Caracol Radio que las investigaciones no han terminado y vienen nuevas capturas por este caso.