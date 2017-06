Asobarcos y el Almirante no tienen influencias políticas

Luego de la tragedia del barco “El Almirante”, que deja 9 personas fallecidas y una desaparecida, investigaciones revelaron que Asobarcos, asociación a la que pertenece la embarcación al parecer tiene como socio y fundador a Elmer Arismendi exalcalde del municipio en el periodo 2004 y 2007 y que al parecer podría haber generado influencias políticas en su conformación.

Sin embargo, la alcaldesa encargada de Guatapé, Marleny García, negó que estas supuestas injerencias hayan incidido en la creación de esta Asociación de barcos que hoy se encuentra sin operaciones.

“Con toda seguridad el tema político en las embarcaciones no tiene nada que ver. Si como dueño de una embarcación o no, no tiene ninguna injerencia en las decisiones que se tomen ni en la reglamentación que se tienen dispuestas para los barcos en el municipio de Guatapé”, aclaró Marleny García, alcaldesa encargada de Guatapé

Por ahora, la navegación de estas embarcaciones sigue restringida hasta cuando terminen culminen los operativos relacionados con el accidente del sábado, 24 de junio, las investigaciones consiguientes.

Luego solo podrán navegar las lanchas pues Asobarcos mantendrá suspendida la autorización para operar mientras entrega la documentación requerida para esas actividades de trasporte de pasajeros y recibe las licencias debe presentar para su operación.