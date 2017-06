Renunció el Magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín

El magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, recordado por haber pedido se investigara al expresidente Álvaro Uribe por el supuesto patrocinio del paramilitarismo, presentó renuncia de su cargo, por discrepancias con algunas de las jurisprudencias emitidas por Corte Suprema de Justicia.

Así lo hizo saber una misiva dirigida al doctor Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

En ella expresa que aunque usualmente le ha profesado un gran respeto a la jurisprudencia de la Corte, con sus últimas decisiones se lee ha ido haciendo borrosa e irreconocible y las razones y la misión que me trajeron a la Sala de Justicia y Paz se han ido desvaneciendo progresivamente, un poco más con cada decisión.

El texto completo de la misiva es el siguiente:

Usualmente le he profesado un gran respeto a la jurisprudencia de la Corte, así en ocasiones me haya apartado de ella de manera razonada y justificada, como lo establece nuestro régimen institucional, pues durante mu carrera judicial he actuado siempre de acuerdo con los dictados de mi conciencia, aún en los casos más difíciles y riesgosos. No podía, ni puede ser de otra forma.

Inspirado en esos principios a la Sala de Justicia y Paz me trajo una visión: la búsqueda y revelación de la verdad sobre lo ocurrido en el país en los últimos 25 años de su devenir histórico como nación, el compromiso y la deuda que tenía nuestra justicia con la investigación, juicio y sanción de los graves crímenes contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidos por los grupos paramilitares- y los miembros de los grupos armados insurgentes que se habían ido desmovilizando de manera individual- y el reconocimiento, dignificación y reparación del desamparo y el sufrimiento de las víctimas, en el marco de la superación de la violencia, la reconstrucción del tejido social y la reconciliación nacional. Al fin y al cabo, esos eran los pilares de la ley de justicia y paz y esa fue mi opción de vida y mi compromiso con la administración de justicia y que sentí como mi deber. Por esos principios y objetivos, renuncie a mi cargo de Magistrado de carrera de la Sala Penal el Tribunal Superior de Medellín, después de casi 23 años.

Pero con la jurisprudencia de la Corte, la figura del juez se me ha ido haciendo borrosa e irreconocible y las razones y la misión que me trajeron a la Sala de Justicia y Paz se han ido desvaneciendo progresivamente, un poco más con cada decisión.

Aunque espero haber contribuido a pagar en algo la deuda de la justicia con la nación que nos correspondió a todos y con las miles y miles de víctimas de nuestro conflicto armado, luego de más de 5 años como Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, no puedo seguir ejerciendo mi cargo cuando no me identificó con una decisiones que estoy obligado a aplicar con inferior funcional de la Corte, pero cada vez más alejadas de mis convicciones y mi visión del Juez. Luego de meditarlo serenamente, y volverlo a pensar, prefiero renunciar. Es una cuestión de coherencia e integridad, en otras palabras, de dignidad.

Por lo tanto con el fin de no perjudicar las audiencias ya programadas, les solicitó aceptar mi renuncia a partir del 14 de agosto de 2017, inclusive.