Empresa que operará zonas azules en Manizales tiene investigaciones por corrupción y está en los Panamá Papers

Bajo críticas y cuestionamientos Sutec empezará a operar desde mañana las Zonas Azules de Manizales, que se crearon desde 1993 con un objetivo social que favorecía la empleabilidad de personas en estado de discapacidad en la capital caldense.

De entrada Sutec hará recorte de personal. Tendrá 74 empleados menos, ya que pasará de 196 a 122, entre controladores, orientadores y administrativos. También tendrá 28 zonas azules menos, pues pasará de 142 a 114 y sumado a esto los empleados trabajarán en promedio 12 horas diarias según los orientadores que ya fueron contratados por la nueva firma. En la actualidad trabajan solo seis horas.

“A mí ya me llamaron. Empiezo el viernes con la nueva empresa. Me van a pagar el mínimo y debo trabajar de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Va a ser una jornada muy extensa, pero no me puedo quedar sin empleo porque tengo que llevar comida para la casa”, expresó uno de los orientadores que seguirá con Sutec y quién explicó que los vincularán con prestaciones de ley y un salario mínimo mensual vigente.

Por otra parte están los que todavía no tienen nada asegurado. “Nos pidieron la hoja de vida y no nos han vuelto a llamar. Yo trabajo de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y me ganó mensualmente 256 mil pesos. Eso me sirve mucho para poder ver por mi esposo que también es muy enfermo y para poder vivir los dos. Si no sigo trabajando no sé qué va a pasar con nosotros. Me da mucha tristeza quedarme sin el trabajito”, expresó una de las afectadas.

Dicha firma, en un periodo de cuatro meses, empezará a operar por medio de una aplicación móvil, que les permitirá a los usuarios pagar el parqueo por medio de su celular. Sí no lo hace por la aplicación lo hará entonces directamente al orientador.

Sutec y sus investigaciones por corrupción

La crítica más fuerte por la entrada en operación de la firma argentina en la capital caldense la hacen las Corporaciones Manizales en Común y la Cívica de Caldas, las cuales tienen que ver con las investigaciones por corrupción en la que está involucrada en varios países de América.

La Contraloría General de Perú informó en noviembre de 2014 que Sutec está inmersa en un presunto caso de corrupción en ese país por la administración del tránsito y las multas en el Callao. El contrato adjudicado al Consorcio Tránsito Ciudadano, conformado por Sutec y la empresa brasileña Perkons, se otorgó después de haberse terminado de forma anticipada el convenio con la empresa Tecc s.a, lo cual generó el pago de indemnizaciones por parte de la municipalidad del Callao por más de 50 millones de soles (más de $44 mil millones de pesos colombianos).

La concesión otorgada al consorcio de Sutec por valor de 35 millones de soles (casi $23 mil millones de pesos colombianos), se adjudicó el 16 de mayo de 2007, sin embargo, un día antes la empresa argentina le habría otorgado poderes de representación a un funcionario suyo ante su triunfo en la licitación. Esta actuación, realizada un día antes de definirse públicamente los ganadores de la convocatoria, motivó que en noviembre de 2014 la Contraloría denunciara penalmente a varios funcionarios de la Municipalidad por el delito de colusión.

Estas mismas versiones de investigaciones a Sutec en el Perú están consignadas en medios de ese país como El Comercio, uno de los más influyentes en la sociedad peruana, el cual en su edición electrónica del jueves 6 de noviembre de 2014 titula “Funcionarios del Callao denunciados por presunta corrupción”.

En Panamá, Sutec también tiene escándalos. Dentro de la lista que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en lo que se denominó como Panamá Papers esta firma argentina está incluida.

Según esa publicación, Sutec tiene por lo menos dos compañías offshore en ese país centroamericano. Sutec Panamá y Aureros Management Foundatión, ambas registradas con la misma dirección de Sutec en Argentina.

Recordemos que la Superintendencia de Sociedades ha señalado que facilitan la evasión fiscal y sirven para esconder el origen de operaciones comerciales.

En Colombia, exactamente en Bogotá Sutec también tuvo líos. En el 2014 conformó la Unión Temporal Segrup-Servicios de Grúas y Patios para administrar el servicio de patios y grúas de la capital colombiana. La Contraloría distrital informó que el contrato fue adjudicado a esta empresa a pesar de no contar con la experiencia necesaria para administrar el servicio y de que su objeto social no estuviera directamente relacionado con la inmovilización de carros y el manejo de grúas.

Por estos hechos está siendo investigado el Secretario de Movilidad de Bogotá de la época y la Contraloría en su momento señaló la existencia de hallazgos relacionados con irregularidades y vicios de forma y de fondo en la firma del contrato.

Darío Arenas director de Manizales en Común manifestó que “Sutec Goza de todo menos de buen nombre. Es una empresa con escándalos de aparente corrupción o malos manejos en Perú, Argentina y Panamá y sumado a esto tiene investigaciones con posibles alcances fiscales en contratos con la alcaldía de Bogotá”.

Arenas también cuestionó que en Manizales se haya cambiado el objetivo y la naturaleza con que el programa zonas azules nació en 1993 en Manizales. “Observamos con suma preocupación que desde el año pasado se haya modificado el objeto y la naturaleza de ese programa que siempre ha buscado vincular a la población en situación de discapacidad. El año pasado por propuesta de la Alcaldía, el Concejo no solo subió las tarifas, si no que modificó una cláusula que decía que ese servicio de zonas azules solo lo podía contratar la administración municipal con entidades sin ánimo de lucro y así funcionó desde 1993. Ahora se puede contratar con empresas bien grandes”.

Por último el líder de Manizales en común calificó como “un desacierto enorme de la Alcaldía que se modifique la naturaleza original del programa que no se hiciera caso a las peticiones de la Asociación de Personas en Discapacidad (APD) de incrementar las tarifas en 200 o 300 pesos para que se estabilizara su operación y pudiera seguir al frente de las zonas azules, que posteriormente se incrementen las tarifas en 700 pesos y se le entregue la operación a una multinacional extranjera”.

Sutec que desde mañana toma posesión de las zonas de parqueo comunes, llega en medio de cuestionamientos, críticas y un aumento de más del 58% en las tarifas. Las motos a partir del primero de julio pasarán de pagar $650 pesos a $950 y los carros de $1.200 a $1.900 pesos.