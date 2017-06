19 presos de la cárcel de Cúcuta cosieron sus bocas en protesta

Al consolidarse la etapa del desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el acuerdo de paz estable y duradera con el gobierno nacional, los excombatientes de este grupo guerrillero presos en la cárcel modelo de Cúcuta han reclamado ser liberados catalogándose como presos políticos.

Los internos reclaman que dentro de este acuerdo se estableció la seguridad jurídica para los prisioneros políticos retenidos en las penitenciarías de Colombia teniendo indulto y amnistía, constituyendo la ley 1820 que habla sobre el tipo de delitos cometidos.

Martín Cruz González defensor de derechos humanos, le dijo a Caracol Radio que muchos de los excombatientes no entran a regir en esta ley por lo que debían ser trasladados a las zonas veredales con libertad condicionada.

“Desde este martes 19 internos de Cúcuta se cocieron los labios para no ingerir alimentos iniciado una huelga de hambre, esto se realiza en toda Colombia pero acá decidieron no comer, en el patio 6 de Cúcuta contamos con 100 prisioneros que no les han definido estos beneficios y por esto tomaron la decisión de cocerse la boca y ya varios tienen deficiencias en la salud” dijo el defensor de derechos humanos.

Cruz González afirmó que los administradores de la justicia en la región tomen cartas en este asunto, y reconsideren las peticiones.

“Jueces de paz y de penas de medida de seguridad reconsideren las peticiones, especialmente el juez quinto que es la persona que tiene más peticiones y no las ha resuelto de manera caprichosa a pesar que cumplen con todos los requisitos de la ley 1820” afirmó

Para este jueves 29 de junio desde las 9 de la mañana los familiares de estos internos conjuntamente con los organismos defensores de los derechos humanos realizaran una protesta en las afueras del palacio de justicia en Cúcuta, en donde pedirán que de acuerdo a lo contemplado en la norma se les brinde los beneficios en el acuerdo de paz.

De no lograrse una respuesta positiva a esta petición, otros 20 internos se unirán a la protesta y a diario ira aumentando el número de i ternos que harán esta medida de hecho.