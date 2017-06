Universidad Tecnológica de Bolívar envía tardígrados antárticos al espacio

El Grupo de Estudios Químicos y Biológicos -GEQB- de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar-UTB fue invitado para participar por el director de la Fundación Grupo Apolo y gestor de la iniciativa Jorge Salazar, para enviar al espacio un grupo de tardígrados aislados de la Antártida.

La Fundación Grupo Apolo participó en la convocatoria internacional del programa CUBE IN SPACE, donde 57 países presentaron sus propuestas de tipo biológico, esta convocatoria es organizada por la compañía Idoodledu Inc, en colaboración con el centro de investigación Langley de la NASA y el Consorcio Colorado Space Grant y CUBE IN SPACE.

Las muestras de tardígrados en estado de criptobiosis despegaron el pasado 22 de junio de a bordo del cohete Terrie Orion Improved en la base de Wallops Isalnd en Virginia-Estados Unidos, y serán sometidos a las condiciones extremas del espacio.

La investigación está enfocada en analizar los efectos de la exposición de las condiciones de vacío del espacio en los tardígrados antárticos. La inclusión de especies de la Antártida amplía el alcance del experimento y proporciona una fuente de información adicional sobre la resistencia de estos animales microscópicos a condiciones extremas.

Este proyecto de la NASA permite que los niños de la Fundación Grupo Apolo se involucren en la investigación científica; por eso la Universidad UTB a través del grupo de Investigación GEQB los apoya, y espera que pueda inspirar a otros a hacer ciencia.

El grupo GEQB que estudia los tardígrados antárticos en la UTB, está conformado por su Rector Jaime Eduardo Bernal Villegas, M.D PhD, Eliana Beltran Pardo PhD, Rosa Acevedo Barrios PhD(c), Mayra Giraldo Barrios, Diana Montes Grajales PhD y Carolina Rubiano Labrador PhD. El grupo GEQB ha participado en 2 de las 3 Expediciones a la Antártida organizadas por el Programa Antártico Colombiano-PAC que está coordinado por la Comisión Colombiana del Océano-CCO.