Recorrer instalaciones de las empresas sin estar presentes: nuevo proyecto caleño

“De pequeño he amado la tecnología; destruía carros y armaba otras cosas. No pedía juguetes sino herramientas de ferretería. También me gustaban los científicos locos y malos porque tenían los mejores proyectos”, cuenta Camilo Barco, de 25 años y quien junto a su novia, Lina Espinosa, y su socio, Alexander Guarín, han materializado las intenciones de innovar en la realidad virtual en Colombia, a través de la empresa Ninus Design & Technology.

El término “Ninus” proviene de algunas de las letras de la locución latina “Nullius in verba”, que significa “en la palabra de nadie”, y que Lina y Camilo tomaron para construir lo que interpretan como: “no creas en lo que es ahora porque puede ser refutado en un futuro’. Quiere decir que “constantemente estamos innovando y lo que hacemos nunca es la última palabra de lo que tenemos para ofrecer”, coincide la pareja.

Y para ofrecer, tres son los servicios que Ninus ha integrado hasta el momento en su línea de negocios: análisis de bigdata para que las organizaciones tomen decisiones más efectivas; desarrollo de tecnologías IOT (Internet of the things); y realidad virtual, por medio de videos cortos en 360 grados con posibilidad de livestreaming, dependiendo de las necesidades de cada compañía.

Ninus haciendo presencia en el evento Sinergia 7

Uno de los clientes beneficiados por dichos servicios, es El Valle de Colores, entidad que tenía la “necesidad de comunicar un entorno de la marca en nuevos modelos de comunicación desde el turismo”, para la cual, Ninus desarrolló una “solución rápida y efectiva, cumpliendo las expectativas a totalidad”, mediante un tour virtual en 360 grados para facilitar el avistamiento de aves, especialmente del pájaro gallito de roca (Rupicola peruviana), según manifiesta Juan Martín Bravo, docente de universidades y socio de El Valle de Colores.

De igual manera, Mauricio Navarrete, gerente comercial de la Ladrillera Meléndez S.A., detalla que en dicha empresa requerían proveer imágenes de realidad virtual para que los clientes pudieran apreciar diferentes formas de aplicar ladrillos como acabados arquitectónicos, y “en este sentido, Ninus elaboró un demo que nos permitirá para 2018, incluir dentro de nuestra estrategia de mercado, contenidos de realidad virtual para apoyar procesos de ventas de ladrillos arquitectónicos”, resalta Navarrete.

En 2016, las inversiones en este mercado a nivel mundial, fueron de 6.100 millones de dólares; para 2020, se espera que las cifras asciendan a 143.300 millones. A esta ola de oportunidades se subieron Camilo Barco, Lina Espinosa y Alexander Guarín, tres colombianos menores de 25 años que a través de la realidad virtual, están solucionando problemas de comunicación en las organizaciones.