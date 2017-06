Distrito responde a amenaza de demanda de “hombre cono”

La Secretaría de Movilidad mantendrá el contrato de Daniel Cipagauta miembro de la campaña del “Poder del cono” a pesar de que el hombre amenazó con demandar al Distrito por supuestos daños a su imagen.

Lo primero que le refuta la Secretaría de Movilidad a Daniel Cipagauta, quien siendo un “cono humano” agredió con un megáfono a un conductor mal parqueado, es que no es cierto que él no estuviera capacitado para ejercer esta actividad pedagógica y de cultura ciudadana.

“Decir que con su experiencia previa, con su capacitación académica y la capacitación que le dimos acá, él aun así considera que no lo capacitamos y que no estaba preparado para manejar una situación difícil en campo, eso nos llevaría a decir que podemos demandar a la universidad que formó a Daniel o que podríamos demandar a la mamá de Daniel porque no lo formó lo suficiente, no, por supuesto tenía la formación y nosotros la reforzamos”, manifestó Katherine Juvinao, jefe de comunicaciones de la Secretaría de Movilidad.

Sobre lo que dijo el joven por el video que se publicó en medios, donde se le muestra pidiendo excusas a la ciudadanía, la funcionaria dijo que: “nosotros le explicamos que el video se lo íbamos a pasar a periodistas entonces era obvio que iba ser publicado, consideramos que hubo un malentendido, una desinformación deliberada por parte del contratista y por supuesto que no estamos de acuerdo”

A pesar de este incidente Daniel Cipagauta continúa trabajando como contratista para la Secretaría de Movilidad.