Bandas criminales aterrorizan el corregimiento de Altavista

Una dramática alteración de orden público vive el corregimiento de Altavista, suroccidente de Medellín, zona en la que las bandas criminales los Pájaros y los Chivos causan terror en la comunidad.

Extorsiones a comerciantes, homicidios y desplazamientos urbanos, son sólo algunos delitos que reportan y denuncian los habitantes como consecuencia de las acciones de estas agrupaciones dedicadas al microtráfico y en su disputa por el control en el territorio.

Caracol Radio conoció el testimonio de un comerciante que fue desterrado de su vivienda en la que habitó más de 42 años en el corregimiento de Belén Altavista, a quien, además, le hicieron vender tres negocios y lo despojaron del dinero de esas transacciones.

“Llegaban a mis negocios con fusil. Cuando tuve restaurantes tenía que regalarles desayunos, almuerzos, comidas y tintos todo el día. Cuando tuve el montallantas, debía arreglarles sus motos y vehículos. A mi madre que tiene 87 años y es dependiente de oxígeno le apuntaron varias veces en la cabeza, para obligarme a pagar la vacuna”, relató el hombre que por seguridad no revela su identidad, y a quien llamaremos don Camilo.

Según su dramática historia, la última extorsión fue de 25 millones de pesos. Antes de entregar el dinero,don Camilo denunció el hecho ante el Gaula y en el operativo de entrega de esa millonaria suma fue capturada una mujer que sería hermana de alias “Diego Pájaro”, cabecilla de la banda los “Pájaros”. Ahora, luego de las denuncias de las agresiones sufridas, don Camilo no solo tuvo que desplazarse sino que le fue incinerada su casa con todas las pertenencias que tenía dentro.

“Tuve que salir con 12 integrantes de i familia, mis hijos están de sicólogo, perdieron sus empleos, llevamos mes y medio en la calle, pasando hambre y arrimados donde nos acojan solo por un día porque temen que les pase algo por recibirnos”, relató don Camilo, a través de Caracol Radio

Este hombre ha ido varias veces a la Personería de Medellín, a la Defensoría Del Pueblo, pero su voz no ha sido escuchada. Don Camilo no tiene protección y hoy clama ayuda, pues no quiere que la atención en su caso se dé, cuando él o su familia sean asesinados.