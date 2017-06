El aeropuerto del Café ha tenido muchos detractores: senador Mauricio Lizcano

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano Arango, aseguró en Manizales que uno de lo mayores opositores del Aeropuerto del Café, fue Ricardo Gómez Giraldo, cuando fue gobernador encargado del departamento.

Indicó que si desde esta zona no hay voluntad de que se haga la obra, va a ser muy difícil lograrlo. "No fue fácil con Ricardo Gómez. Nosotros teníamos casi listo el modelo financiero pero cuando la gobernación se tenía que comprometer dijo que no ponía ni un solo peso", afirmó Lizcano Arango.

Afirmó además que cuando empezó a gestionar recursos para este macroproyecto, se dio cuenta que el mismo tenía detractores y que hay gente que le interesa que no se haga y que incluso empiezan a crear falsas dicotomias entre carreteras y aeropuerto lo que calificó de "miope" e "ignorante".

El congresista explicó que con el ministro de Hacienda y el director de la Aerocivil se tiene la viabilidad financiera y técnica del Aeropuerto del Café e invitó al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, oriundo de Manizales, a que se comprometa con el proyecto porque tendrá cuota de responsabilidad en esto y los caldenses le deben exigir dónde está su esfuerzo por el aeropuerto porque ya ayudó desde su cargo, a las terminales aereas de Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otros, pero no al de Caldas.