Ordenan libertad de secretario de infraestructura de Tolima

En fallo de segunda instancia, el Juzgado Octavo Penal con función de conocimiento de Ibagué revocó la decisión emitida por un juzgado de control de garantías que había ordenado la detención domiciliaria contra el ex administrador del aeropuerto Perales de Ibagué y actual secretario de infraestructura del Tolima, Andrés Fabián Hurtado.

El juez de conocimiento consideró que no había mérito para mantener la medida de aseguramiento contra el profesional de la ingeniería teniendo en cuenta que no representa un peligro para la sociedad además que no interferirá en la investigación.

Hurtado es investigado como presunto responsable de los delitos de peculado por uso y ocultamiento de elementos materiales probatorios, por hechos ocurridos cuando ejerció como administrador del terminal aéreo donde supuestamente permitió el uso de la pista para una competencia de automóviles.

Hurtado podrá reintegrarse a su cargo en el gobierno seccional.