No hay intereses ocultos en fallo sobre Villa Gloria y Marlinda: Rafael Vergara

El activista y ambientalista Rafael Vergara Navarro, quien interpuso la acción popular que derivó en el fallo del Consejo de Estado que ordena reubicar a más de 600 familias en los sectores de Villa Gloria y Marlinda, en La Boquilla, afirmó que detrás de esa decisión judicial no hay intereses, como lo dice la comunidad.

Para Vergara Navarro, no se puede afirmar que se quiere sacar a los pobladores para construir megaproyectos, porque el fallo dicta que allí no se puede levantar ninguna construcción.

“El interés no es otro, porque ahí no se va a poner nadie, nadie va a construir. Lo que la acción popular pide es que esa zona debe quedar totalmente despejada para que se dé el intercambio mareal pleno y se pueda reconstruir toda la zona manglárica, sacando todo el escombro que se ha echado ahí hace tantos años”, sostuvo Vergara.

El ambientalista respondió a los pobladores, quienes afirmaron en Caracol Radio que no quieren que los reubiquen. “El problema es que no es lo que ellos quieran, hay una acción popular, un proceso, que se hizo dando garantías a todos y con un examen muy serio a la situación. Y la realidad es que la gente vive en unas condiciones de riesgo absolutas, cada vez que llueve es tremendo”, señala Vergara.

El activista también recalca los graves problemas ambientales que ha generado la existencia de esos asentamientos en esa zona. “Es que esa es la cabeza de la Ciénaga de la Virgen, que se hunde en el mar. Hay un intercambio mareal. Lo grave no es solo eso, sino que están destrozando el ecosistema, que es protegido por la ley. Las normas de cambio climático dicen que hay que alejar la población que está en riesgo y no esperar que haya una tragedia. Es una zona de bajamar necesaria para que se dé el intercambio mareal”, apuntó.

Vergara manifestó que la comunidad no puede alegar que es una comunidad afrodescendiente para no ser reubicada, pues eso no les otorga derechos sobre la zona de bajamar, que es un bien de todos los colombianos.

“Otro aspecto es que un sector de la gente que vive ahí vive en condiciones terribles, entre la basura, metida en el agua, en riesgo de tragedia. Y es un terreno que nunca se va a rellenar, porque es la boca de la ciénaga”, apuntó Vergara.

Rafael Vergara Navarro es columnista y panelista de Cartagena Hoy por Hoy, de Caracol Radio.