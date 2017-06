Nos dicen que debemos tener una mamá de caucho: integrante de El Poder Del Cono

Como lo había anticipado Caracol Radio, Daniel Felipe Cipagauta Cuitiva, contratista que trabaja en la campaña “El Poder del Cono” y quien en días pasados se vio involucrado en un incidente con un motociclista, estudia la posibilidad de denunciar penalmente a la administración distrital.

Cipagauta le dijo a Caracol Radio que uno de los motivos de la demanda sería la publicación de un video que difundió la Secretaría de Movilidad y en el que el joven se disculpaba por la pelea callejera con el motociclista que se negó a mover su vehículo de la vía.

“A mí me presionaron para hacer el video. Yo pedí que no se publicara en medios. Me iban diciendo lo que tenía que decir. El video tiene varias versiones porque muchas salieron mal y no mostraron todo, solo una parte”, contó.

En ese sentido, Cipagauta manifestó que “la aparición del video en medios afecta mi imagen. La gente me reconoce en la calle, se ríe de mí. Me remitieron al siquiatra y a ocho sesiones de sicología”.

De otra parte, el joven advirtió que quienes participan en esa iniciativa de cultura ciudadana no saben cómo reaccionar frente a casos como el del motociclista o de quienes se manifiestan de forma agresiva ante la campaña.

“La conclusión a la que llegaba uno de los funcionarios que nos habló sobre ese tema es que debíamos tener una mamá de caucho y una mamá real. La de caucho era para cuando nos insultaran. La capacitación es más de los cantos y los bailes”, agregó.

Daniel Cipagauta manifestó que por ahora debe continuar como contratista en la campaña puesto que “por temas económicos yo necesito el trabajo. Conseguir empleo no está fácil”.

Luego del incidente que se presentó en mayo pasado, Medicina Legal le dio nueve días de incapacidad al joven.