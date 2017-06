En Quindío las actividades turísticas acuáticas no tienen regulación

Pues según lo explicó el secretario departamental de turismo Jorge Humberto Guevara, al respecto se viene trabajando con los empresarios de los negocios no solo de balsaje, sino también con los que manejan canotaje y Rafting, aquí se ha vinculado a los alcaldes de los municipios de Montenegro, Quimbaya y La Tebaida que es donde se realizan estas prácticas turísticas y a delegados del viceministerio de turismo, todo con la intención de construir esa reglamentación que no existe y que se requiere, para no vivir situaciones similares, como la ocurrida en Guatapé Antioquia, el fin de semana.

“Se viene haciendo un trabajo con los alcaldes municipales, con las secretarías de gobierno, con la policía de turismo en las temporadas altas y bajas y con los empresarios del balsaje para poder avanzar en la reglamentación de la actividad, puesto que no exista ninguna norma técnica sectorial, pero se vienen haciendo este ejercicio validado por el ministerio para poder contar con las normas más adelante”, dijo Guevara.

El funcionario departamental sin embargo dijo que aunque la policía vigila estas actividades, no es suficiente, pues se requiere la regulación de las actividades acuáticas.