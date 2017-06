Noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 28 de junio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ejército ofreció excusas públicas a una familia quindiana, por un caso de falso positivo

El comandante del batallón Cisneros, teniente coronel Cesar Augusto Barrios fue el encargado de ofrecer las excusas en medio de un acto público (en la capilla de la unidad militar), a la familia de Manuel Augusto Torres Sánchez, un campesino de 21 años de edad oriundo del corregimiento de Barcelona de Calarcá, quien en junio de 2008 fue asesinado por militares y presentado como guerrillero, supuestamente del frente 50 de las Farc.

Laurentina Torres, madre de la víctima dijo que perdonaba, en medio del dolor con el que vive, por la pérdida de su hijo.

En el Quindío piden a los ganaderos cumplir con el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y optimizar los protocolos de transporte del ganado para evitar posible llegada de la enfermedad a la región que afectó a un grupo de ganado en el departamento de Arauca.

En el Quindío las actividades turísticas acuáticas, como el balsaje, no cuentan con ninguna regulación.

Según lo explicó el secretario departamental de turismo Jorge Humberto Guevara, al respecto se viene trabajando con los empresarios de los negocios no solo de balsaje, sino también con los que manejan canotaje y Rafting, con la intención de construir esa reglamentación que no existe y que se requiere, para no vivir situaciones similares, como la ocurrida en Guatapé Antioquia, el fin de semana.

No paran las quejas y denuncias de los maestros y sus familias por la mala atención de Cosmitet, es el caso del docente de 30 años de edad Jonathan Hernández Vargas que está en delicado estado de salud ya que sufre de esclerosis múltiple y está hospitalizado en la clínica Rey David en la ciudad de Cali.

Desde el sindicato de educadores del Quindío denuncian que no recibe la atención debida entre ellos la alimentación, su familia no sabe qué hacer incluso han tenido que comprar medicamentos y otros elementos que requiere para su tratamiento.

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia, Fanny Amparo Martínez anunció que con las directivas del centro comercial Unicentro y los taxistas se buscará de forma concertada la medida o ubicación que no afecte la movilidad en la avenida Bolívar por el mal parqueo de los taxis.

En el marco del día del café que se conmemoró ayer, el comité de cafeteros del Quindío premió a Fernando Ortiz, un caficultor de la vereda Pedregales de Génova como el cultivador del mejor grano en esta parte del país.

Don Fernando estaba feliz pues el premio en fertilizantes que le entregaron, le va a permitir ahorrarse unos pesos que va a poder invertir en otros aspectos para seguir haciendo de su producto, no solo el mejor del Quindío, sino del país.

Por su parte el director ejecutivo del comité de cafeteros del Quindío Benjamín Pardo destacó que de los 10 finalistas en este concurso, 7 eran de Génova, 2 de Pijao y uno de Calarcá, lo que demuestra la dedicación, empeño y calidad con que vienen trabajando en el municipio de Génova.

Policías de la subestación del corregimiento de pueblo Tapao en el municipio de Montenegro Quindío, capturaron a un hombre y una mujer que minutos antes habían hurtado varias maletas y objetos de un vehículo que estaba parqueado a las afueras del parque del café

Según la información de las autoridades las dos personas se movilizaban en un carro Mazda y se bajaron, dañaron la puerta del carro de turistas provenientes de Bogotá y se llevan las maletas, por fortuna gracias a la información de la comunidad pudieron capturaron a los delincuentes.

En el Quindío varios ciudadanos celebraron la dejación armas de la guerrilla de las Farc, sin embargo sostienen que ahora los ciudadanos debemos desarmar el corazón

Y es que si bien se le pone fin a uno de los grupos guerrilleros más antiguos de América Latina, actualmente hay problemas sociales que se deben combatir, como las vendettas por tráfico de drogas, los hecho de intolerancia y situaciones mínimas que llevan a alteraciones del orden público que en el peor de los casos redundan en muertes sin causa alguna.

El secretario departamental del Interior Héctor Marín dijo que este momento histórico tiene que ser visto como un ejemplo por parte de los ciudadanos para repensar las situaciones que nos llevan a hechos de violencia, sin desconocer, que aún hay aspectos en los que se debe seguir trabajando, buscan la paz total.

Desde la mesa nacional de víctimas se sienten abandonados en materia de seguridad, pues en el Quindío algunos líderes han tenido que salir del país, para salvaguardar sus vidas.

Según lo dijo Pastora Montilla de la mesa departamental y nacional de víctimas, el futuro de los líderes y defensores de los derechos humanos está en salir del país buscando seguridad, pues en Colombia ya no hay garantías, toda vez que las presiones y las intimidaciones en su contra han aumentado, al punto que en el Quindío, un defensor de los derechos humanos salió hacía al exterior, pues su integridad corría riesgo.

El Comité de Cafeteros del Quindío tiene nuevo presidente, tras 8 meses de haber estado en el cargo Elías Mejía Henao

Aunque el acta de la última junta no se ha aprobado, quien quedó elegido como presidente del gremio caficultor en esta región para el nuevo período es el delegado del municipio de Quimbaya, hablamos del economista Jesús Franco, quien además se ha desempeñado como ingeniero agrónomo y como docente, así lo dice Elías Mejía como presidente que entrega el cargo, quien además afirma que el vicepresidente es Faber Buitrago, el delegado por el municipio de Circasia.

En el centro de convenciones de Armenia se inicia hoy a las dos de la tarde la Feria Andina de buenas prácticas en prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, el evento contará con la presencia del Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; Ana María Peñuela, asesora del Despacho del Ministro de Salud y Protección Social; y el Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bo Mathiasen.

Avanza el reinado nacional del café, y hoy las candidatas a este certamen tendrán uno de los días más agitados en su agenda ya que durante la mañana van a estar recorriendo el parque del café, en donde, además de disfrutar de sus diferentes atracciones van a conocer más en detalle la cultura cafetera,

En la tarde las reinas van a participar de un fashion en el centro comercial Unicentro, y en la noche harán parte del evento denominado Mis elegancia Helénica, un acto de gala en el que las candidatas al reinado nacional del café van a poder estar más cerca de la gente...

Vale anotar que ayer las reinas fueron declaradas huéspedes de honor y desfilaron por las calles de Calarcá en lo que fue su primer acercamiento con el público.