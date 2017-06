Candidatas al reinado nacional del café fueron declaradas huéspedes de honor

Hoy las 18 candidatas al XXXV reinado nacional del café durante la mañana van a estar recorriendo el parque del café, en donde, además de disfrutar de sus diferentes atracciones van a conocer más en detalle la cultura cafetera, en la tarde las reinas van a participar de un fashion en el centro comercial Unicentro, y en la noche harán parte del evento denominado Mis elegancia Helénica, un acto de gala en el que las candidatas al reinado nacional del café van a poder estar más cerca de la gente, todas están muy lindas y todas quieren ganar, así lo dice la señorita Bolívar Adriana Hoyos.

“Sé que voy a ganar pues me he preparado muy bien para esto, además porque aunque no lo crean, en mi departamento así sea de tierra caliente, también se cultiva y se toma café”, dijo la señorita Bolívar.

Vale anotar que ayer las reinas fueron declaradas huéspedes de honor y desfilaron por las calles de Calarcá en lo que fue su primer acercamiento con el público.