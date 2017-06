Hemos actuado con base a las normas con el Fondo Mixto: James Gonzáles, secretario cultura Quindío

Desde la secretaría de cultura del departamento aseguran que actuaron en derecho con respecto al caso de retiro del cargo del gerente del Fondo Mixto

Luego de que la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío suspendiera el acta que retiró del cargo de gerente del Fondo Mixto de la Cultura a Jorge Iván Espinosa que fue en días anteriores por la junta directiva de la Entidad, el secretario de cultura del departamento James Gonzales Matta señaló que la decisión que se tomó no estaba viciada, pues desde hace muchos años la junta del fondo mixto ha estado conformada por 3 miembros, por lo que no se hubo extralimitación en el caso, pues además el señor Espinosa, según Gonzales Matta no estaba presentando los informes que se le han solicitado.

El funcionario dijo que lo que se busca es que el manejo de la cultura sea legal, transparente y de satisfacción de las partes, pues según Gonzales MATTA el sector cultural está dividido, toda vez que hay quienes aprueban las gestiones del fondo mixto, pero hay otros que no se sienten representados.