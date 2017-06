Los 4 héroes anónimos de la tragedia en Guatapé

Sentado junto uno de los muelles de la represa de guatapé donde tiene anclada su lancha, Daniel Flórez no puede contener las lágrimas al recordar los dramáticos momentos que vivió cuando veía decenas de personas pidiendo su auxilio para no morir ahogadas en las aguas del embalse en Guatapé.... desde lejos vio como el barco se hundía tomó su barca y acudió a rescatarlas“Yo viví algo imborrable, tantas personas clamando ayuda, muy conmovedor, muchas personas que gritaban: mono no nos deje morir! (Llora)

La impotencia de no poder sacarlos a todos en su lancha despertó la solidaridad de 3 compañeros más que tomaron las suyas y lograron sacar de las aguas a quienes seguían clamando ayuda.

“me arrimé y una varilla me estaba hundiendo y me estaba succionando” relató Daniel Flórez“yo no sé cómo me abrieron campo y corrí y como un loco, para auxiliar a la gente y arranque en bombas” dijo Benito Cardona“ Eché a la lancha 30 personas, estuve a punto de irme al asiento, personas gritaban ayúdeme a mí a mí a mí!

Hoy Daniel, Omar, Jorge y Benito junto a sus inseparablesLanchas " La doncella"" La Paola "La fortuna " y " El escape" son los héroes anónimos de esta tragedia, aquellos que permanecen en silencio en un muelle de la represa tratando de sacar esos recuerdos de angustia y dolor pero que hoy les alivia saber que gracias a ellos decenas de personas lograron sobrevivir a la tragedia.