Delegados de las JAC se reúnen en Cartagena

167 delegados de las distintas juntas de acción comunal de la localidad tres de Cartagena se reunieron en el encuentro de presidentes y delegados de estos órganos.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa local Patricia Zapata Negrete, y la secretaria de participación y desarrollo social del distrito, Ariana Castro.

“Fue un encuentro de gran beneficio, se analizaron las debilidades y oportunidades de las juntas de acción comunal, dentro de las cuales pudimos reconocer que si las juntas no planifican, no entran en la construcción de sus planes estratégicos de desarrollo, no avanzarán”, manifestó Geverson Ortiz, presidente del encuentro.

“Se hace necesario que desde la institucionalidad se apoyen este tipo de acciones, para articular las demandas sociales con las gestiones y la oferta institucional”, concluyó Ortiz.