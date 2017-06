Estoy muy tranquilo y con los pies en la tierra: Wilmar Barrios

Wilmar Barrios, el volante cartagenero campeón con Boca Juniors del fútbol argentino, llegó a La Heroica a pasar vacaciones. En el aeropuerto, lo esperaban sus abuelos, sus hermanos y amigos, quienes lo recibieron con coros, banderas de Boca y de Colombia.

En el aeropuerto, Barrios conversó con Caracol Radio Cartagena, y habló de su buena temporada, del título, de cómo se ganó su puesto en la titular xeneize, y de la Selección Colombia, con la que sueña ir a Rusia 2018.

“Estoy contento por el recibimiento, no esperaba esto, agradecido con Dios por todas estas cosas lindas. No esperaba esta celebración”, dijo Wilmar al llegar.

“Creo que el campeonato para mí fue de menos a más. El sacrificio, la confianza, la constancia que tuve, ha dado méritos para lo que conseguimos y le doy muchas gracias a Dios. Ahora a descansar, a disfrutar las vacaciones, y pensar en lo que se viene”, resaltó el volante.

Wilmar se declaró impresionado por el cariño que ha levantado entre la afición boquense. “Es algo muy lindo, es primera vez que lo estoy viviendo, ese cariño de la gente. Pero estoy muy tranquilo, con los pies en la tierra, con mucha humildad, llevando todo esto. Lo importante es dejar las cosas en las manos de Dios y que el defina el camino”, dijo.

Aunque de Barrios ya dicen que es ídolo en la hinchada azul y oro, él es enfático en decir que no se siente así, y que tiene los pies en la tierra. “Estoy marcando primero que todo una huella. Los ídolos son los que han ganado todo con Boca. Voy de menos a más, marcando una huella, marcando mi historia que es lo que quiero, con los pies en la tierra, con humildad. Estoy agradecido con la hinchada que siempre creyó en mí y me apoyó aun cuando no jugaba. Hay que dejarlo todo en la cancha por la camiseta, por los compañeros, por el club, y por toda esta gente”, cuenta el jugador.

Wilmar, nacido en medio del deprimido barrio de La Candelaria, a la orilla de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, habló de la Selección Colombia, y del sueño de ir al mundial.

“Hay que soñar, sigo soñando con el mundial. Es una ilusión, ojalá se pueda dar y pueda estar. Nos quedan partidos de eliminatoria bastante difíciles y tenemos que sacarlos adelante para clasificar”, relata.

El volante fue titular recientemente ante Camerún, en el partido amistoso jugado en España. “Pekerman me dijo que hiciera lo que venía haciendo, que sabía que estaba en un buen nivel con Boca, que aprovechará la oportunidad y jugará tranquilo, que era un partido de exigencia pero también para mirar algunas cosas, y creo que se hicieron las cosas bien y esperamos seguir de la misma manera”, acotó.

Wilmar disipó toda duda sobre su futuro. “Sigo en Boca, no pienso irme, quiero quedarme muchos años más y ojalá que así sea”, sentenció.

Barrios estará en Cartagena durante sus vacaciones, y luego se integrará al plantel que dirige ‘El mellizo’ Guillermo Barros Schelotto.