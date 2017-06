Con un palo, un padre de familia agredió al presidente de la Liga de Fútbol del Quindío

Según lo contó a Caracol Radio Javier Alarcón, presidente del club deportivo Académico al que ingresó el hijo del agresor, pero en la categoría sub 19 élite, todo ocurrió en las canchas del Edén, antes de iniciarse un encuentro deportivo, para el que se requería el carnet del jugador, que no aparecía por ningún lado pues a la secretaría de la liga se le olvidó entregarlo y por ende el joven no podía disputar el juego, hecho que alteró al padre del menor quien reaccionó atacando con un palo en la cabeza a Samuel Martínez, presidente de la liga de fútbol del Quindío.

“Nosotros llevamos 41 años en este asunto y es la primera vez que vemos una situación de intolerancia como estas, la verdad no comprendemos a ciencia cierta el por qué del ataque cuando todo se podía dialogar, sin embargo Samuel va a ir a Medicina Legal y no descarta tomar acciones legales por este caso”, destacó Alarcón.

El líder deportivo dijo que por ahora se va a estudiar la situación con la liga del fútbol del Quindío para tomar la mejor decisión del caso, pues la idea no es cerrarle las puertas de las prácticas deportivas a las juventudes de la región.