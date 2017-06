Pánico en centro comercial de Valledupar al ocurrir un incendio

Los visitantes del centro comercial Mayales Plaza en Valledupar fueron evacuados tras ocurrir un incendio que generó pánico debido a una falla eléctrica.

Según reportaron los bomberos el incendio se debió a un recalentamiento de la planta generadora de energía ubicada en la planta baja, zona de parqueaderos del centro comercial.

Los extintores de la planta reaccionaron automáticamente pero ante la gran cantidad de humo que se produjo fue necesaria la intervención de tres máquinas de bomberos que controlaron oportunamente la situación.

No hay reporte de lesionados y los usuarios del centro comercial reingresaron nuevamente. Desde las 8 am de este domingo no había luz en casi toda la ciudad por trabajos de mantenimiento en la subestación Valledupar por parte de Transelca y Electricaribe.