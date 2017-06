EPM pide que se establezcan medidas de seguridad en la navegabilidad en Guatapé

Compartimos comunicado de EPM sobre la tragedia en el embalse Peñol Guatapé:



1. Manifestamos nuestro sentimiento de solidaridad y nos unimos al dolor de las familias de los turistas y lugareños afectados por la tragedia sucedida este domingo 25 de junio con el naufragio de la embarcación que transportaba decenas de turistas en el embalse Peñol - Guatapé, en el Oriente antioqueño, el cual abastece a la Central Hidroeléctrica Guatapé para la generación de energía.



2. Una vez conocido el naufragio y su magnitud, activamos los protocolos de seguridad para facilitar las labores de rescate, y pusimos a disposición de las autoridades locales y del DAPARD, equipo y personal de apoyo para acompañarlas en la atención de esta emergencia, que no se afecta por la operación de la central dado que la zona de captación se encuentra localizada a varios kilómetros del sitio del naufragio, y no existe riesgo alguno de que pueda afectar a las personas desaparecidas u obstaculizar el trabajo del personal rescatista.



3. Aunque el control de la navegación en el embalse no es competencia de EPM, reiteramos nuestra disposición a contribuir activamente con la Administración Municipal, la autoridad fluvial y demás instituciones competentes para que se establezcan medidas efectivas y normas que promuevan el uso seguro de este gran cuerpo de agua, de tal modo que continúe siendo, como hasta hoy, un polo de desarrollo para el Oriente antioqueño, por su atractivo turístico nacional e internacional.