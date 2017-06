Sobrevivientes relatan el momento del naufragio

Se conocieron las primeras declaraciones de las personas que sobrevivieron a la tragedia del naufragio del embarque en Guatapé, Antioquia.

Ever Tobón entregó detalles de los momentos previos al hundimiento completo de la embarcación.

“Todo comenzó cuando estábamos en la tienda, se fue la luz y empezamos a sentir un ruido muy fuerte, al lado de donde están los enfriadores, en el baño de los hombres, entonces una de las muchachas que estaba atendiendo en la tienda, se asomó y empezó a gritar; el agua se metió toda de una y la gente no dejaba subir a los niveles de arriba”, declaró el Señor Tobón.

Incluso, el señor Tobón relata cómo salvó varios niños: “a mí me tocó coger dos niños, esperar a que el barco se hundiera y para yo salir con ellos, yo encontré un chaleco salvavidas y se lo puse a un niño, y luego los monté a ambos a un barco”.

Por otro lado, personas como Ana Milena García, quien no sabe nadar, contó que se salvó gracias a icopores frágiles.

“Cogí esos icopores, como 5 cogí porque yo no sé nadar y a ponérmelos en la cintura, pero eso se partía de inmediato. Cuando ya empezó como a chuparnos la presión, me hice hacia el lado izquierdo y ya logré salir, cuando ya empezó a chupar del todo, logré salir, me monté al tercer piso y ahí me ayudaron todos, pero fue horrible”, destacó la señora García.

Los sobrevivientes indicaron que las condiciones de las lanchas no eran las más aptas y denunciaron que el embarque afectado, ya había tenido problemas anteriormente.