En Guatapé, denuncian que el barco ya había fallado antes

Los sobrevivientes a la tragedia de la embarcación en Guatapé, denunciaron con vehemencia las condiciones en las que se encontraba el barco.

Ever Tobón, uno de los rescatados así lo denunció: “es bueno decirlo por aquí, porque me parece una falta de respeto, porque cuando salimos; el “man” que me recogió en la lancha, me dice que este barco ya se había dañado anteriormente, ese barco ya se había dañado y había mucha gente para un barco que no está en condiciones”.

Según los sobrevivientes, en el momento de embarcar, nunca les ofrecieron salvavidas e indican que los que había, tampoco eran suficientes para la cantidad de gente que se encontraba en la nave.