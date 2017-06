Padres de familia claman atención para sus hijos con discapacidad mental en Cartagena

Padres de familia de 57 niños con discapacidad mental en Cartagena, exigen a Coomeva que busque solución a la problemática que la entidad de salud presenta en su servicio, debido a la deuda que tiene con las IPS que prestan los tratamientos respectivos a niños con esta enfermedad.

Ebat Pinto, abogado y personero delegado en salud del proyecto “Personería 24 Horas”, expresó que “haciendo rondas me encontré con esta situación. Los padres de estos niños estaban realizando un plantón a las afueras de Coomeva en Manga, exigiendo que la empresa cancele las deudas a las IPS para que sus hijos puedan ser atendidos”.

“Nuevamente los padres realizarán un plantón este martes, porque no se les dio solución. Yo me comuniqué con la directora de la oficinas de la entidad, quedó en darme una solución y nunca me llamó, no me dijo nada”, manifestó Pinto

“Siguen con la falta de respeto con estos niños y sus familiares, quienes están pagando mes por mes su salud para ser atendidos y no lo reciben”, señaló.

Este programa lo lidera la Personería de Cartagena, que busca que a los ciudadanos se les cumplan sus derechos.