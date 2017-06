Capturan a un taxista que maltrataba a su exmujer e hijos en Villanueva, Bolívar

La Policía Judicial de la Fiscalía capturó a un hombre en Villanueva (Bolívar) por los delitos violencia intrafamiliar, feminicidio en grado de tentativa, tortura y secuestro simple agravado, luego de que fuera denunciado por su expareja por los constantes maltratos a los que la sometía a ella y a sus cuatro hijos.

El Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena lo cobijó con medida de aseguramiento intramuros en la cárcel San Sebastián de Ternera, ante la solicitud del ente acusador.

En la audiencia se conoció que el detenido, de quien se reserva su identidad para proteger como lo indica la ley a sus cuatro hijos menores de edad, le propinó 13 puñaladas con el pico de una botella a su excompañera y en otra oportunidad la golpeó tan fuerte que le tumbo todos sus dientes.

En varias ocasiones, este cogió el taxi que conduce la subió a ella y a sus hijos y los llevó a las afueras de Villanueva, detuvo el carro en un voladero, allí, según relató la víctima, siempre les decía que se despidieran que los iba a tirar por el barranco.

Mientras esto pasaba los niños lloraban y le suplicaban que por favor no los matara. En otras oportunidades le decía a ella que sería quien moriría, así que se despidiera de los pequeños, pero ellos como siempre le insistían que no le hiciera daño a su madre.

En una de esos episodios llegaron al barranco unos policías quienes se acercaron y él le dijo a ella que no se bajara del taxi, pero no le importó la advertencia y se pidió ayuda, los uniformados les dijeron que los problemas se arreglaban en casa y que arrancaran que ellos los iban a custodiar hasta su residencia, cuando iban camino, ella muy pendiente de que los policías siguieran protegiéndolos, no los volvió a ver, fue cuando el detenido aprovechó y los llevó de nuevo al barranco y la golpeo delante de sus hijos, sin medida por una hora.

Estos hechos se repetían con frecuencia, además de los abusos en su casa contra ella y sus hijos, y las golpizas continuas.

En la audiencia se conoció que el taxista tiene anotaciones por los delitos violencia sexual contra una extrajera y varios por hurto. Al parecer aprovechaba las noches para delinquir.