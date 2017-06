Alcaldía de Armenia pidió acompañamiento preventivo a organismos de control para seguir con obras de valorización

Teniendo en cuenta los atrasos evidentes en las obras producto del bajo recaudo, el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez dijo que para avanzar sin contratiempos pero basado en una política de prevención del daño y en defensa de los intereses superiores de la ciudad, le pidió a la Procuraduría, Contraloría y a la Fiscalía hacer un acompañamiento preventivo para revisar la pre inversión del contrato del segundo paquete de obras, que se suscribió en diciembre de 2015. Esto sin tener en cuenta que con el contratista de la Unión Temporal Puentes Armenia se llegó a un común acuerdo para que se entregaran los diseños de las 6 obras, pero que ejecutara 3.

“Hicimos un común acuerdo en que el fijamos que vamos a hacer tres obras y no seis, pues el recaudo no nos lo permite, nosotros lo que defendemos es una política de prevención del daño, esto es un asunto de administración pública, pues la idea es prevenir, pues no queremos que se cometan posibles errores que se puedan ver como temas de omisión, por falta de planeación”, señaló el alcalde de Armenia Álvarez.

El alcalde de Armenia agregó que esta decisión se tomó debido a una asesoría externa a la que se ha acudido, pues la idea es hacer las cosas bien...

Para destacar...las tres obras que si se harían o se iniciarían en este gobierno son: La vía Montecarlo, vía La Colonia y avenida 19 norte tramo II.