Ganadores del Festibandas 2016 de Bolívar, viajarán a Nashville, Estados Unidos

“Nos sentimos muy orgullosos por ser la primera banda en la historia de Magangué, que representa nuestro Departamento en un intercambio cultural en un país como los Estados Unidos”. Estas palabras del profesor Jairo Manjarrez, al iniciar su travesía, no describen la alegría que reflejan los rostros de cada uno de los 26 músicos de la Banda 13 de Diciembre de Tacasaluma (corregimiento de Magangué) por su viaje a Nashville, ciudad musical, gracias a un convenio que se realiza entre el Bolívar Sí Avanza, Icultur, la Embajada Americana, la Universidad Estatal de Tennesse y la Fundación From The Heart.

Este es el merecido premio que entrega el Bolívar Sí Avanza a través de Icultur, por haber ocupado el primer lugar en el Festibandas 2016, el cual se realizó en Cartagena.

La directora General de Icultur, Lucy Espinosa Díaz, explicó que estos jóvenes talentos inician su recorrido este sábado 24 hacia Bogotá para llegar finalmente a Nashville el 27 de junio a vivir una gran experiencia en un campamento de verano, en el cual realizarán un intercambio cultural con músicos de otras latitudes.

“Nos hemos preparado desde que ganamos el Festibandas el año pasado para poder llevar una buena representación a los Estados Unidos. Ensayamos los ritmos que representan nuestra cultura y que se interpretan con instrumentos de viento, como el Porro, Fandango, Mapalé, entre otros”, expresa Jairo Manjarrez, director de la Banda 13 de Diciembre.

Sobre esta experiencia que vivirán estos 26 muchachos magangueleños, tanto el gobernador Dumek Turbay como la directora General de Icultur Lucy Espinosa, coinciden en que sin lugar a dudas, ayudará a la formación personal y profesional de los jóvenes, a la vez que logrará una transformación integral de cada uno de ellos.

Estos son los “Resultados” del gobierno del Bolívar Sí Avanza que deben motivar a las bandas municipales, para que se inscriban y participen en el Festibandas 2017, que este año se realizará el próximo 4 y 5 de agosto en Cartagena. Los requisitos para participar los pue den encontrar en www.icultur.gov.co.