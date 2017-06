Policía tiene atención especial en La Línea y Autopista Panamericana

Fue lo que dijo el comandante de la policía de carreteras en esta región Mayor Edward Laverde quien destacó que durante estos días, se va a trabajar con todo el componente humano y técnico que cuentan, desplegado en 10 puntos de control dispuestos para los viajeros, pero con una fijación especial en especial en La Línea y en la vía al Valle, pues son las carreteras de mayor accidentalidad en esta parte del país.

“Le estamos recomendando a los viajeros no exceder los límites de velocidad, portar los documentos al día, no adelantar en curva, respetar las normas viales en su totalidad y no conducir bajo los efectos del alcohol, pues se siguen presentando cupos de manera alta”, destacó el Mayor Laverde.

El comandante de la policía de carreteras en el Quindío agregó que también habrá presencia alta en la terminal de transportes, en el aeropuerto y en los sitios más concurridos de este departamento.