Hoy se reúnen en Pereira directivas de Avianca y el Aeromatecaña

Hoy estarán en Pereira las directivas de la Aerolínea Avianca, en reunión con delegados de la Cámara de Comercio de Pereira y la junta directiva del Aeropuerto Matecaña, con el fin de aclarar dudas al respecto del uso de la terminal aérea y la realidad sobre la posibilidad de uso de las dos cabeceras para el aterrizaje de los aviones.

Y es que recordemos que esta aerolínea es la única que tiene autorización para aterrizar por la cabecera 26 y la 08, es decir, planeando por Nacederos o por Cerritos, pero últimamente ha habido extraños comportamientos de aviones que casi llegan a la pista pero vuelven a alzar vuelos.

Según lo confirmó Mauricio Vega, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, además buscarán persuadir a la aerolínea sobre el rumor de retirar la ruta entre Pereira – Cartagena y Nueva York que, según conoció Caracol Radio, rueda entre los pilotos de esta empresa.

"Con ese vuelo hemos tenido muchas dificultades por las mismas características de nuestra terminal, conseguir la certificación de las autoridades de Estados Unidos ha sido complicadísimo, el problema no ha sido de demanda sino de las condiciones del aeropuerto, de la dificultad del tránsito por Cartagena, es decir, no es fácil".

Y es que según lo dijo Vega, no se puede permitir que se vayan las rutas que con tanto esfuerzo se han conseguido, mucho menos ahora que está en marcha la modernización del Aeromatecaña, "yo siempre he creído que en el momento en que la terminal nueva esté construida no nos va a parar nadie, porque no solamente Spirit, sino además Jet Blue, los vuelos que tiene pensados Avianca a Estados Unidos, las oportunidades con LAN de ir a Buenos Aires y a Santiago son reales. Ese aeropuerto Matecaña remodelado va a ser nuevamente el principal impulsor de desarrollo de la ciudad", indicó.

Llegará hoy entonces el vicepresidente de operaciones de Avianca para analizar además el tema del aterrizaje por la cabecera 26, la posibilidad del vuelo a Miami y del impacto del ILS una vez se instale.