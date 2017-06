Réquiem por otra librería en Medellín

En los próximos días cerrará sus puertas el último de los puntos de ventas de la tradicional Librería Científica, ubicado hoy en la entrada principal de la Ciudadela Comercial Unicentro Medellín.-

Esta empresa llegó a tener casi una decena de librerías en los más diversos sectores de Medellín, el más conocido de ellos cerca de la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, y en reconocidos centros comerciales de la ciudad, y paulatinamente fue clausurando estos sitios de ventas de libros, revistas y otros productos bibliográficos.

Aunque no se conocen las razones de cierre, Caracol Radio conoció que sería una decisión de sus propietarios de no persistir en el negocio de los libros, aunque no desaparecería la razón social que dio vida a este que llegó a ser una especie de cadena de librerías.-

“Creo que es por cuestiones administrativas. No diría que fue por falta de ventas, falta de público, pues tiene una ubicación excelente, va mucha gente, se mueve, se vende; entonces, es más bien interno, administrativo”, dijo una fuente consultada por Caracol Radio, muy cercana a la Librería Científica.-

La propia Librería Científica confirmó que durante los últimos tiempos han observado estancamiento: “Qué sucede con una empresa como esta, sino se actualiza, sino se moderniza, tiende a desaparecer, pero no es porque los lectores se hayan acabado, pienso que hoy en día, antes a los jóvenes les están inculcando más las lecturas en el sentido en que les están enviando a leer sagas y eso los ha motivado a leer mucho”, le dijo a Caracol Radio, Idelia Romero, una empleada que lleva más de 20 años de la Librería Científica.

Y añadió: “Una empresa de libros se puede acabar cuando se pierde el interés por las ventas. ¿Qué pasó con la Librería Científica? Que no siguieron con el direccionamiento que tenía anteriormente, sino que hubo un cambio de personal y de pronto ese personal no tenía el mismo direccionamiento que tenían en esta empresa, entonces ahí es donde tendemos a desaparecer”.-Otras nacen

Aunque la desaparición de esta librería tradicional en el mercado de Medellín es considerado un hecho lamentable, también admiten que en esta ciudad se han creado, han nacido otras librerías, y celebran el hecho de que existan muchas otras como lo demuestran eventos como Días del libro (en Carlos E. Restrepo) y la Fiesta del Libro (en Jardín Botánico y Carabobo Norte).

“Es como todo: mueren unas y nacen otras… De pronto es que los medios y la ciudadanía no están enterados de las nuevas librerías que han abierto en Medellín: llámese Librópolis, que está en el centro comercial Unión Plaza –en el pasaje Junín-, la Librería Acontista, que también está en el centro (de Medellín), está la Librería Interuniversitaria (En el Paraninfo de la Universidad-San Ignacio), que muchos no tienen como referente; laLibrería Gramata, que abrió por el estadio… Siguen habiendo muchas librerías y formas de que la gente pueda llegar a los libros…”, destacó la administradora de una librería en esta ciudad.-

También recordó que “hay libreros independientes que de pronto no tienen un punto como tan visible pero que trabajan haciendo ventas como Álex, que es referente”, Los Libros de Juan, entre otros.-