¿Cuándo arrancan las obras de Federico Gutiérrez?

El Concejo de Medellín calificó como deficiente las ejecutorias de la Secretaría de Infraestructura, y cuestionó que no hayan arrancado las obras prometidas por la campaña del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Le recordaron sus promesas de proyectos como el Metrocable Picacho, el corredor multimodal de la 80, los ochenta kilómetros de ciclorrutas y la ampliación del corredor norte.

"En el gobierno Fajardo se recibieron obras en tránsito, como la Avenida Las Palmas, la Biblioteca EPM, el Parque de la Luz, Plaza Mayor y el alcalde Fajardo no puso como excusa el que como esas obras venían de atrás entonces él no arrancaba. Alonso Salazar también le recibió obras en tránsito de Fajardo, Aníbal Gaviria también recibió en tránsito obras, y no puso como excusa que como había que adicionar plata entonces no arrancaba su plan de gobierno”, rememoró el concejal Fabio Humberto Rivera, del Partido Liberal.

“El Metrocable Picacho, fecha de inicio de obra: por definir. Este era un proyecto que venía de la administración pasada, que ya tenía parte de los recursos asignados, con diseños previos. Yo no entiendo cómo a mitad del 2017, pasado ya 18 meses de este gobierno, la fecha de inicio está por definir”, criticó María Paulina Aguinaga, concejala del Centro Democrático.

“Me parece que ya es hora de mostrar resultados; la administración habla de 102 proyectos que están en fase dos y van para tercera, algunos inician en el segundo semestre, pero el Concejo y la comunidad quieren obras que tengan la impronta del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga”, alertó Carlos Alberto Zuluaga, del Partido Conservador.

“La Secretaría con más contratos de prestación de servicio celebró es infraestructura física, pero va atrás en la ejecución de obras… No tiene presentación que la administración no haya arrancado, no inicie obras y la Secretaría (de Infraestructura) con aumentos de estos tamaños”, lamentó la concejala Luz Marina Múnera, del Polo Democrático.

“Yo creo que es importante que, indistintamente si somos o no de Creemos, del Partido Liberal o del Centro Democrático, es que todos queremos que las cosas les vaya bien. Cómo no nos va a preocupar que solo tengamos dos kilómetros de ciclovías cuando prometimos ochenta y quedan dos años y medio y llega ley de garantías”, criticó Daniela Maturana, del Movimiento Creemos, el partido del alcalde Federico Gutiérrez