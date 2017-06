Empresarios en Cúcuta promueven voto en blanco para próximas elecciones

El descontento que tienen algunos sectores empresariales en Cúcuta, ha generado que se esté promoviendo para las próximas elecciones de cámara de representantes, senado y presidencia un voto en blanco que genere el cambio en la región.

El presunto abandono por parte de los congresistas nortesantandereanos y las decisiones que han sido tomadas para la región en la época de crisis, ha sido el detonante para buscar una renovación política según los promotores de este voto.

Ricardo Mateus quien es empresario de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que en la ley colombiana especifica que si gana el voto en blanco se repetirían elecciones y los que fueron candidatos no podrán presentarse de nuevo.

“Muchos estamos cansados de esta situación, no es un voto castigo lo que promovemos, simplemente queremos un cambio para nuestra región porque no hemos sentido el apoyo total de los parlamentarios, con el voto en blanco tendríamos una opción no solo los cucuteños si no todos los colombianos” dijo el empresario.

En las próximas semanas se conformara un comité entre varios sectores empresariales para formalizar esta iniciativa en la región de frontera, y comenzar a promoverla al faltar menos de un año para las elecciones en el 2018.