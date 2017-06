Campesinos del Catatumbo piden no ser estigmatizados

Cansados del accionar insurgente, las comunidades campesinas de los sectores de Filogringo y Versalles en Tibú, pidieron a los actores armados cesar las acciones violentas en la zona.

“Siempre es lo mismo, nos tildan, nos señalan por lo que hace la guerrilla, nosotros somos campesinos, gente trabajadora que madruga a labrar la tierra para ganarnos nuestra comida, no desconocemos que algunas familias se dedican a los cultivos ilícitos pero por que no tienen más que hacer, el estado nos tiene olvidados, pero no puede seguir diciendo que todos somos guerrilleros” dijo uno de los habitantes en dialogo con Caracol Radio.

El Ejército de Liberación nacional, es el grupo ilegal que hace presencia en esta zona del departamento con alta injerencia en acciones delictivas y narcotráfico como fuente de financiamiento. “Aca vivimos entre la espada y la pared, el Ejército nos tilda de guerrilleros, la guerrilla nos prohíbe hablar con ellos, que hacemos, con ninguno, entonces” reiteró el líder social.

En medio de las condiciones y hechos registrados con los periodistas holandeses, hoy los campesinos de esta área del municipio de Tibú, piden al mundo no ser estigmatizado y resaltar las riquezas naturales y culturales que son opacadas por el conflicto armado “queremos la paz, luchamos por la paz y que el gobierno dialogue y concerté con el eln y los pelusos”.