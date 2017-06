El alcalde Peñalosa quiere sabotear la revocatoria: promotor

Promotores de la revocatoria del alcalde de Bogotá celebraron la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena al Consejo Nacional Electoral definir una recusación contra el presidente de la Corporación Alexander Vega.

“Vega ha prejuzgado en varias oportunidades la revocatoria. Para nadie es un secreto que él ha hecho una participación política abierta, que está agenciando la defensa del alcalde”, dijo Sergio Fernández, promotor de la revocatoria.

Sin embargo, Fernández manifestó que “si el alcalde Enrique Peñalosa no temiera tanto a las urnas y no saboteara esta revocatoria, lo normal sería que a finales de agosto, es decir en dos meses, deberíamos estar votando en las urnas si queremos o no que él continúe como alcalde”.

Entre tanto, El Tribunal de Cundinamarca le dice al CNE que un plazo máximo de 48 debe resolver la recusación contra su presidente.