En Armenia no descartan sancionar a los peatones que no crucen por las esquinas

Y es que desde que se empezaron a instalar los taches que segregan el bicicarril en varios puntos de la ciudad, se han incrementado los incidentes con ciudadanos que caen y se lesionan, pues no tienen en cuenta los nuevos elementos en las vías, es por acciones como estas, que según la coordinadora de educación vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta Paula Andrea Trejos, no se ha desechado la posibilidad de empezar a sancionar a los peatones que no crucen por las esquinas o por las cebras, pues para eso es que se demarcan las calles.

“Lo que estamos haciendo es generar cultura, pues la idea es que más adelante se autorice los comparendos pedagógicos para el peatón, es importante que ellos entiendan que también deben cumplir la ley y que hay unas normas que acatar”, dijo Trejos.

A su turno el secretario de infraestructura de la ciudad Álvaro José Jiménez lamentó los incidentes que se han registrado con ciudadanos, sin embargo dijo que es consecuencia de la falta de cultura, que debe ir cambiando, cada uno poniendo de su parte.