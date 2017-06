Mecanismo de monitoreo investiga incidente con guerrilleros en Neiva

Lo que se ha informado de manera preliminar es que se está siguiendo el conducto regular de todas las denuncias que se hacen sobre posibles violaciones a cese bilateral; en este caso, al parecer, los guerrilleros tenían permiso para salir de la zona veredal y lo que estaría por establecer es la procedencia y la finalidad del dinero en efectivo con el que fueron sorprendidos.

Serán las Farc las que tengan que explicar este aspecto en particular, sin embargo, en principio, estos hechos no corresponderían a una violación del cese dado que no se puso en peligro a ningún civil, militar o guerrillero.

Como está establecido en los acuerdos, si se cometió algún delito o ilegalidad debe ser la Fiscalía y la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los guerrilleros implicados en caso de que se compruebe algún delito.