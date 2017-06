Periodistas extranjeros desconocían el nivel de conflicto en la región

La noticia sobre el secuestro de los periodistas holandeses ha generado una fuerte reacción en los medios internacionales, lo que ha llevado a que los extranjeros se interesen por entender un poco más del conflicto colombiano.

Luisa Ubags, periodista de la asociación nacional de periodistas de Holanda aseguró "para los holandeses no es fácil de entender el conflicto colombiano, aún más cuando conocemos que ya se firmó la paz con las Farc, pero todavía hay otros grupos presentes, la mayoría de los holandeses no tienen idea de eso (...) sobre este nuevo del Eln no se sabía mucho".

"Los periodistas secuestrados conocen bien el país y deben haber sabido sobre el riesgo, creo que ellos pensaron que podían manejar la situación, porque tienen mucha experiencia en zonas peligrosas en otras partes del mundo, pero creo subestimaron el riesgo que corrían". señaló la periodista

Medios internacionales han llegado en las últimas horas a Cúcuta, para informar sobre el secuestro y la labores que se adelantan para lograr la liberación de los comunicadores sociales en la zona del Catatumbo.