Piden vigilancia especial por reclamación de $17 mil millones al Distrito de Cartagena

Al término de una audiencia pública realizada en la Institución Educativa Salim Bechara, el Concejo de Cartagena solicitó al Personero del Distrito y al Procurador Nacional ordenen vigilancia especial en un caso de reclamación de las tierras donde se erigió el barrio Ceballos donde unos particulares pretenden que el Distrito pague 17 mil millones de pesos.

La audiencia pública se realizó luego de que el concejal de la U, César Pión, advirtiera en días pasados, mediante una proposición, el inminente riesgo de las 821 familias habitantes del barrio Ceballos, que afrontan un proceso jurídico a través de Corvivienda con los apoderados de la señora Elsa Malo de Camacho, reclamante de las tierras y quien pide una indemnización de $17 mil millones. El cabildante aunque no pudo asistir a la audiencia por prescripción médica, a través de un documento pidió toda la atención del equipo jurídico del distrito, según él, para no gastar en sentencias recursos que pueden ser invertidos en programas sociales e infraestructura.

La audiencia se inició a las 9 de la mañana con la intervención del concejal Javier Curi, quien señaló que es un caso de mucho cuidado e instó al Distrito a defenderse de las decisiones de la Fiscalía, que mediante un fallo de este año ha otorgado las tierras donde está el barrio Ceballos a unos particulares.

“Ceballos es nuestro y estamos en pie de lucha”

Seguidamente, el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, permitió la intervención de varios líderes y habitantes de Ceballos. El primero de ellos fue Lorenzo Bolívar, quien recalcó que los terrenos no son de los herederos del ex concejal, Víctor Camacho, ni de Elsa Malo de Camacho, sino de los ceballeros, quienes cumplen más de 50 años de ocupar esos terrenos.

Por su parte, María Bernarda Pérez, ex secretaria de Participación Ciudadana del Distrito, advirtió que las familias que hoy habitan el barrio compraron los lotes. “Aquí nadie invadió como quieren hacer creer. Nos llama la atención que Contecar se quiere apropiar de los lotes de Ceballos. Igualmente, la señora Elsa Malo de Camacho quiere desde 1986 quitarnos las tierras que compramos. Víctor Camacho lo que tenía eran tres cabaret. Ahora sus herederos han revivido un pleito que había sido fallado a favor de los ceballeros y no entendemos cómo un fiscal este a favor de particulares y no de las familias del barrio”, dijo.

Así mismo, Jorge Batista, habitante de Ceballos, indicó: “Tengo 35 años de vivir aquí y al principio vivíamos en medio del agua cuando se subía la marea, lo que obligó a cada propietario a rellenar. Por eso nuestras casas valen mucho para nosotros. Aún si la señora Malo de Camacho tuviera títulos de propiedad no le alcanzaría su dinero para pagar lo que hemos hecho para que este barrio se mantenga a flote hoy. Antes nos perseguían cuando arrancábamos un mangle, pero Contecar arrasó con hectáreas de mangle y no pasó nada. El dirigente Instó a los concejales a que defiendan a los habitantes de Ceballos y no a la señora Malo ni a las mafias. “No queremos derramamiento de sangre porque tengo que advertir que de aquí nos sacan muertos”, señaló.

De igual forma, Julio Mendoza, en representación de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Ceballos, añadió: “Nosotros somos colonizadores citadinos. Somos aquellos que el desarrollo nos desplaza a la periferia y cuando la habitamos, nos quieren sacar. Hemos mejorado estas tierras y no permitiremos que de forma fraudulenta nos saquen”.

De la misma forma, el dirigente Fredy Young, resaltó la felicidad de los habitantes de Ceballos por la audiencia del Concejo y resaltó la presencia del concejal Américo Mendoza, quien vivió en ese barrio. “Esa señora Malo no es dueña de nada. No entiendo por qué Corvivienda no descubrió esto a tiempo. Las casas en Ceballos se hicieron hasta cinco veces. No permitiremos que haya un raponazo al Distrito. Nosotros vivimos tranquilos durante 40 años y ahora se nos viene esto. Creemos en el Concejo y por eso esperamos que nos apoyen. Cuando los justos legislan, el pueblo se alegra”.

También intervino Juan Garcés, dirigente de Ceballos, quien agregó que la doctora Malo de Camacho posee unas escrituras falsas. “Estos terrenos pertenecieron a la Andian hasta 1924, pues después surgió Ceballos como barrio. Por eso no entendemos por qué ahora aparece ella con esas escrituras. Todo es falso. Tengo la escritura del cabaret del señor Víctor Camacho e invito al doctor William García a que nos sentemos para entregarle pruebas documentales”, dijo.

Seguidamente, el concejal, Américo Mendoza, expresó que hace 41 años había llegado a Ceballos y, desde ese entonces, ya era un barrio consolidado desde hacía por lo menos 10 años. ”Por eso no entendemos cómo a estas alturas existe un litigio de tierras cuando esas pretensiones debieron ser resueltas. Sugiero que Corvivienda se defienda y se apoye en los abogados porque no se debe pagar un solo peso por esas tierras. Estas personas tienen escrituras de sus casas. Sé que con buena argumentación, esas medidas cautelares pueden ser revocadas”, advirtió.

“Nos hemos defendido y seguiremos en esa tarea”: William García

El gerente de Corvivienda, William García, indicó que desde el mes de junio del año pasado se reunió con Ramiro Pereira, ex director de Corvivienda, para ahondar en el tema.

“Estamos luchando para que los recursos de la entidad sean para vivienda y no caigan en mano de particulares. Existen 25 procesos contra Corvivienda y estamos luchando para que ninguno prospere. Las exigencias de los herederos de Víctor Camacho y Elsa Malo de Camacho reclaman 17 mil millones de pesos por las tierras donde se levantó el barrio Ceballos, y están respaldados por un Fiscal que avaló unas escrituras de 1978, que según los abogados son falsas. Lo grave es que en estos momentos los predios de Ceballos tienen una medida que les impide a sus propietarios enajenarlas. El equipo jurídico de la entidad no desfallecerá hasta ganar este pleito”, dijo.

¡Que investiguen al Fiscal 17!

Por otro lado, Marcos Yanes, abogado de Corvivienda, indicó que “presentamos solicitudes para que se investiguen las anomalías en los reclamos que hacen los propietarios de las casas que se levantaron en Ceballos hace más de 50 años. Para Corvivienda y la administración no ha habido atención del ente investigador. Esta Fiscalía ha tomado decisiones sin escuchar a las partes”, expuso.

Recalcó que se debe investigar al Fiscal 17 Seccional, quien sin tener en cuenta los argumentos expuestos por la defensa, ni las pruebas históricas, ni las escrituras otorgadas a los propietarios de las viviendas de Ceballos, ha tomado decisiones que vulneran los intereses del Distrito.

A su turno, Ramiro Pereira Brieva, ex gerente de Corvivienda, indicó que los herederos de Víctor Camacho quieren vender un lote que no existe y eso lo sabe la Fiscalía, pero no pasa nada. “Hay irregularidades en la oficina de registro porque las escrituras que presentan como pruebas en el proceso, son falsas”.

Vigilancia especial

El concejal, Rafael Meza, elogió a Ramiro Pereira y a los habitantes de Ceballos y recalcó que: “Me extraña que en un proceso de pertenencia no se hayan controvertido las reclamaciones. Por esa razón pido que el Personero y Procurador vigilen el proceso”.

Así mismo, Duvinia Torres indicó que en ese caso hay algo fuera de contexto. “Es lamentable que con tantos fallos, un Fiscal decida favorecer a unos particulares. Yo pido que le quiten el caso al fiscal, pues es claro que tiene intereses. Propongo al abogado que representa a la comunidad para que presente una demanda de acción de grupo. Ustedes tienen derecho y deben pelear por ello. Los dueños de Ceballos son los ceballeros. El doctor García debe seguir luchando para que gane ese caso. El concejo estará con ustedes”, agregó.

A este llamado se sumó el concejal Wilson Toncel, quien precisó que “no podemos aceptar que le quiten esos recursos al Distrito. El Concejo está dispuesto a ayudar a los habitantes de Caballos.

De igual forma, el concejal Rodrigo reyes felicitó a la comunidad por su tesón. “Ya es el momento en que se debe demandar a estos señores que quieren defraudar al Distrito. Está es una banda que roba terrenos de esta manera. Aún si los herederos de Víctor Camacho tuvieran escrituras legales, esos terrenos son de ustedes por prescripción de dominio”.

Para el concejal, William Pérez, con toda seguridad esa reclamación, no pasará a mayores. “Quiero decir que el problema no es que quieran terrenos, sino lo que quieren es plata. Corvivienda ha descuidado el proceso penal. El Concejo debe redactar un documento para solicitar al Fiscal General de la Nación que revise el proceso y se debe cambiar al fiscal que lleva el caso”.

Así mismo, el concejal, Edgar Mendoza lamentó el viacrucis por el que pasan los habitantes de Ceballos por la decisión de un fiscal. “Estamos ante una omisión estatal y un error judicial, que puede corregirse. El Concejo está con ustedes”, expresó.

David Dáger felicitó a los habitantes de Ceballos por la defensa que han asumido. “Me apego a la ley y a la Constitución. Ustedes tienen derecho a su vivienda y una autoridad judicial no se los puede quitar. Todas estas actuaciones son extemporáneas. Tienen además la posesión de la tierra”.

Por su parte, Jorge Useche exteriorizó que el Concejo será garante de este proceso y está de la mano de la comunidad. ”A mí me eligieron ustedes y estoy para servirles”.

Por último, el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, agradeció a la comunidad de Ceballos y a los participantes en la audiencia y citó a sesión para mañana viernes 23 de junio de 2017, a las 8:30 am en la sede del Concejo.