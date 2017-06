Juez ordena participación de gremios en consejo de Universidad del Atlántico

El juzgado noveno de familia emitió una medida cautelar para que el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, como presidente del consejo superior de la Universidad del Atlántico, permita la participación de Cesar Lorduy en representación del sector privado.

El dirigente gremial no había participado en las reuniones anteriores, por varias recusaciones que se habían presentado ante el mecanismo de selección del representante gremial: En la última sesión la viceministra de educación Natalia Ruiz, no permitió su participación hasta no consultar el tema legal.

Con la presencia de la ministra de educación se espera que hoy se defina rector de la Universidad del Atlántico, que ha caído en una profunda crisis institucional y que completa 10 años sin rector en propiedad. Recientemente se derrumbaron varios salones, el ministerio de educación no acreditó 8 programas y siguen los enfrentamientos que no han permitido elegir rector.

En varias oportunidades se han sometido a votación los nombres de Rafael Castillo, Salim Mattar y Carlos Prasca; pero ninguno ha logrado los cinco votos necesarios.